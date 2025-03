Mariano Cowen: "Gimnasia tiene que darle continuidad a las ideas, más allá de los nombres"

Gimnasia reestrenó hoy su sede social, ubicada en calle 4 entre 51 y 53, con cambios importantes en su fachada y en el interior. Se trata de una puesta en valor integral que se suma a los cambios que ya se vieron en el Polideportivo Víctor Nethol.

Las obras fueron habilitadas durante un acto encabezado por el presidente Mariano Cowen, quien luego aceptó una extensa charla con "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3, para repasar distintos aspectos de su gestión y también abordar temas de interés del presente futbolístico del equipo que desde hace algunas semanas dirige el cordobés Diego Flores.

"Las obras en la sede las encaramos porque son totalmente necesarias, no las hicimos para sacarle a esto algún rédito", comenzó afirmando Cowen. "Había que hacerlas para agiornar la institución a los tiempos que corren. Veníamos de un tiempo muy largo sin obras y esto en la sede había que hacerlo. Es como el caso de la pileta, que llevaba diez años cerrada y era motivo de reclamos. Había que hacerla y se hizo. Mismo caso para las canchas de Estancia Chica o las luces del estadio para jugar la Copa. Son procesos que hay que encararlos. ¿Te votan para gestionar, no? Bueno, nosotros gestionamos. Optamos por el camino más difícil, el que quizá no se ve, el de pagar, ordenar, de tener bien administrativamente al club".

En la continuidad de la charla, Cowen también se refirió a la marcha de la construcción de la nueva platea en el estadio. "La platea es necesaria, y para mí cambió por completo desde que la vemos con gente, ya no como la vimos durante tanto tiempo, con la estructura de hormigón con musgo. Las ubicaciones se vendieron en 24 horas. Gimnasia necesita avanzar y para hacerlo precisa de este tipo de obras".

Sobre el final de obra de la platea Néstor Basile, el mandatario albiazul admitió que "falta, es cierto. Estamos buscando los capitales para terminarla, pero todo a su debido tiempo. Todavía tenemos que seguir pagando deudas. Hemos pagado una parte muy importante pero falta. La gestión es esto. Claro que cuando la pelotita no entra la gestión no se valora pero tampoco estamos acá para que nos valoren todo el tiempo. Estamos para hacer lo que dijimos que íbamos a hacer".

Ya hablando de cuestiones futbolísticas, Cowen realizó un balance de lo que fue el ciclo del uruguayo Marcelo Méndez como director técnico del plantel profesional, finalizado hace pocas semanas. "Marcelo es una gran persona. Un tipo frontal, leal, muy trabajador. Nosotros lo fuimos a buscar convencidos y se que le va a ir bien en otros lados. Pero esto es fútbol y a veces se llega a un límite en el que la misma persona te dice 'hasta acá llegué, no puedo con esto'. Y eso es lo que le pasó. La semana pasada hablé con él y sigue preocupado por Gimnasia, porque se encariñó muchísimo con el club. Terminamos con una excelente relación. Pero bueno, con su salida buscamos dar un golpe de efecto que mejore la situación y ya con la llegada de Diego (Flores) hubo un reverdecer en montones de aspectos".

La relación final entre Méndez y el plantel también fue tema. "Obviamente que aquel reclamo que Marcelo dijo al aire después del partido con Platense, sobre que necesitaba hombres con dignidad en el equipo, también se lo habrá dicho al plantel entre cuatro paredes. Hay momentos en los cuales yo no entro al vestuario y por eso supongo que lo deben haber hablado. Marcelo se fue bien con los jugadores, respetado por ellos, pero no pudo cambitar la ecuación deportiva y decidió irse".

Tras la salida del uruguayo, desembarcó en el club "El Traductor", Diego Flores, un DT con poco recorrido en el fútbol local pero que de todas maneras convenció con su proyecto a la dirigencia tripera. "En el primer encuentro que tuvimos, Flores nos convenció. Demostró ser un hombre carismático, con mucho conocimiento de los jugadores, pragmático y eso inclinó la balanza. Y a medida que lo seguimos conociendo, más convencido estoy de que la decisión fue acertada. Nos interesa su propuesta, su manera de trabajar y creo que los jugadores también están contentos con su trabajo".

Sobre la conformación del actual plantel, el dirigente explicó que "nosotros encaramos el mercado de pases dentro del contexto y del presupuesto que manejamos, y creo que este es los mejores mercados que hicimos y esperamos que salga todo bien. Nosotros no contamos con 10 millones de dólares para elegir jugadores. Elegimos lo mejor que podemos de acuerdo a nuestras posibilidades, eso es lo que tiene que entender el hincha. Así nos manejamos porque tenemos que ordenar al club en un montón de aspectos".

Ya en el final de la entrevista, Cowen resaltó que su gestión, que transita su último año, ha sido coherente con lo prometido en su momento a los socios. "Tengo la conciencia totalmente tranquila. Creo que hicimos más cosas de las que creí que íbamos a hacer. Afrontamos con mucho valor cuestiones que en el club no se tocaban, solucionamos problemas de base, nos hicimos cargos de errores del pasado. Y como dije recién cuando inauguramos las obras en la sede: yo hago los cimientos de estas obras con las piedras y ladrillos que me tiran otros. Esa frase encierra todo. El socio, el que vota, pueda estar tranquilo de lo que votó".

Respecto de las próximas elecciones de autoridades, a realizarse en noviembre, Cowen habló sobre la posibilidad de hilvanar un segundo período como presidente del club: "Una frase mía es: continuidad en las ideas, más allá de los nombres. Voy por eso, Gimnasia tiene que darle continuidad al orden administrativo, no generar deudas y avanzar poco a poco en lo deportivo para no dender de nadie y hacer mercados tranquilos, sin pensar que el presupuesto no alcanza".

La entrevista completa, en el audio adjunto: