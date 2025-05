Los precios, siempre en la mira: "Con la inflación más estable, la gente es prudente y espera para comprar mejor"

Esta semana, con el foco puesto en contener la inflación de cara a las elecciones, el Gobierno nacional intensificó el monitoreo de precios en góndolas y mantuvo una nueva reunión con representantes de supermercados, mayoristas y almaceneros. El objetivo del encuentro fue evitar subas desmedidas.

Consultado sobre el presente de los precios en góndolas, Fernando Savore, vicepresidente de la Federación Nacional de Almaceneros, afirmó que "se mantienen dentro de una meseta, no hay grandes cambios en los últimos días".

En diálogo con La Redonda 100.3, el dirigente agregó que "si hacemos una recorrida rápida desde el año pasado, podemos decir que desde octubre del 2024 los precios se estabilizaron, lo que en ese momento mejoró las ventas en un 7 u 8%. Luego, en el verano, se sabe que en enero y febrero el consumo cae. Y en marzo nos avanzaron con un montón de listas de precios con aumentos por parte de las empresas, lo que justificó el 5,9% de suba en Alimentos de ese mes, según el INDEC. Luego, con la salida del cepo, empezamos a encontrar de nuevo la tranquilidad en los precios, aunque es real que hay artículos que quedaron con valores altos, y por eso aparecieron las bonificaciones que están aplicando algunas firmas. Si este panorama se mantiene, vamos a encontrar precios un poco más lógicos".

En esa línea, agregó que "son los consumidores los que empezaron a poner condiciones. En vez de comprar la famosa leche chocolatada, que vale $4.500, lo que hace la gente es comprar el cacao y prepararlo con leche en su casa. Hace unos días, aparecieron los productores de aceite con un aumento del 9% y no pudieron convalidarlo. Pero no solamente se plantan los almaceneros, los mayoristas o los supermercados; son los propios consumidores los que deciden si lo van a aceptar o no. En el final de la cadena, son los que regulan los precios. Al haber cierta estabilidad en el aspecto inflacionario, la gente es más prudente en la compra, puede esperar y busca, a ver si lo consigue más barato".

