Daniel Romeo y su adiós a la Bruja: "Juan me llevó de la mano a la Primera de Estudiantes, cuando yo tenía 17 años"

El año pasado, en la noche del 17 de marzo, Estudiantes recibía a Boca en UNO. En la previa del encuentro, Juan Ramón Verón fue homenajeado porque ese mismo día cumplía 80 años.

La Bruja, ídolo, emblema, símbolo y gloria absoluta del Pincha, ingresó caminando lentamente hacia el centro del campo de juego, donde recibiría una camiseta de obsequio de manos de su hijo, el actual presidente del club, Juan Sebastián. Lo hizo acompañado por familiares y amigos, entre ellos el tandilense Daniel Romeo, con quien compartió el plantel que levantó la tercera Copa Libertadores de América, en 1970.

Para Romeo, Juan era "un hermano de la vida". Hablaban frecuentemente por teléfono y hoy, tras tomar conocimiento del fallecimiento de la Bruja, se mostró visiblemente conmovido por la pérdida.

"Yo venía estando en línea con él, permanentemente. Fui hace unos 12 días al Instituto Médico Platense para acompañarlo un sábado y domingo. El médico me decía: 'hablale fuerte, que te entiende', comenzó contando en diálogo con "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3. "Me fui dolido, aunque después remontó y pensé que zafábamos. Pero hoy, a las 3 de la tarde, me llamaron para decirme 'falleció Juan'. Me quería morir, porque realmente pensé que la íbamos a capear", expresó visiblemente emocionado.

En otro pasaje de la charla, Romeo, quien reside en Tandil, su ciudad natal, recordó lo importante que fue la Bruja en sus primeros años en City Bell, cuando fue promovido a Primera siendo aún un pibe. "Juan significó mucho en mi vida y se lo que significa para el club Estudiantes. Seguro que el Country ahora no será el mismo. Juan Ramón me llevó de la mano, cuando yo tenía 17 años y debuté en la Primera, como lo hicieron también Carlos Bilardo, Pacha, Cacho Malbernat o el Flaco Poletti, quienes realmente me formaron como hombre en la vida".

Y agregó: "Yo le tengo que decir muchas gracias a Juan, como a toda la familia de Estudiantes. Él me acompañó siempre, por eso me duele horrores su partida. Siento un dolor tremendo. Pero, bueno, la vida es así y hay que aceptarla"

