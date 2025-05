Martín Fernández, con los días contados en Gimnasia: "Me voy tranquilo"

El plantel de Gimnasia retornará a los entrenamientos este jueves, con la primera práctica del flamante DT, Alejandro Orfila, en Estancia Chica. Allí comenzará la depuración de un plantel que tendrá muchos cambios, luego del mal semestre que terminó con la salida de Diego Flores.

En este marco, es un hecho que Martín Fernández no continuará en el Lobo. Su préstamo termina el 30 de junio y su rendimiento en declive -luego de un inicio prometedor- llevó a que ni siquiera sea evaluada la chance de hacer uso de la opción de su ficha, que pertenece a Boston River y alcanza u$s1.200.000 por el 80% del pase.

"Por ahora, a mi no me han comunicado nada. Si bien vi lo que salió en la redes, conmigo nadie se ha comunicado", reveló el uruguayo, en referencia a un posible contacto con la dirigencia albiazul. "Me voy a presentar el jueves en el entrenamiento y supongo que allí alguien hablará conmigo", señaló.

En diálogo con La Redonda 100.3, el mediocampista, de 24 años, realizó un balance de su desempeño en el Lobo, a donde llegó en agosto del año pasado, cuando el equipo era dirigido por Marcelo Méndez. "Creo que llegué muy bien pero después, por como se fue dando todo, bajé un poco mi rendimiento. Quizá me hubiese gustado ser más regular, pero con la cantidad de minutos de juego que tuve, en lo personal me voy contento con eso. Es obvio que me queda una espina por los resultados deportivos en lo grupal, pero en lo personal, creo que jugué bastante. En ese sentido, me voy tranquilo".

Sobre el bajo rendimiento del equipo en general, sostuvo: "En todo este tiempo me estuve preguntando en qué fallamos. Por como entrenábamos, el ambiente que había, la forma de trabajar, sentía que estábamos para mucho más, que podíamos aspirar a otra cosa. Luego, cuando los resultados no se nos fueron dando, nos ganó el nerviosismo, con varios partidos sin ganar. Entramos en esa y nos costó más aún".

Al hablar sobre el fútbol argentino y sus exigencias -Gimnasia es su primera experiencia en el país- Fernández admitió que "aquí el fútbol es más físico de lo que yo pensaba. Eso me sorprendió un poco. Todos los equipos son intensos, todos defienden bien, entonces se dan partidos muy trabados. Hay muchos 1 a 0, o 2 a 1, sin mucha ventaja entre uno u otro equipo".

La entrevista completa, en el audio adjunto.