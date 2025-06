La vida entre alarmas, misiles y explosiones: el crudo relato de un platense en Israel

"Nos avisan por una aplicación sobre la posible caída de misiles, porque los detectan desde el momento en que los están preparando para lanzarlos. Ahí nos mandan la primera advertencia al teléfono. Cuando los lanzan en Irán nos llega otra más. Nos dicen que el misil demorará entre 10 o 12 minutos en impactar y en ese tiempo tenemos que llegar a los refugios. Si los proyectiles son interceptados y destruidos, algo que sucede a mucha altura, hay que esperar otros minutos hasta que terminen de caer los desechos. Cuando todo termina, nos avisan nuevamente por la aplicación que ya podemos salir. Y cada uno vuelve a lo suyo como puede".

Así, crudamente, describe el psicólogo platense Alberto Meschiany como es vivir en el mayor conglomerado metropolitano de Israel desde que comenzó la escalada bélica con Irán, hecho que mantiene en vilo al mundo entero.

Meschiany es director del Servicio de Asistencia Psicológica en la Universidad de Tel Aviv, vive en un barrio de los suburbios de la ciudad y, en diálogo con la radio La Redonda 100.3, reveló cómo se vive la situación en el Estado hebrero. "El momento es muy tenso. Es una especie de ruleta lo que estamos viviendo, constantemente a la expectativa por si van a sonar las sirenas o no para ir a resguardarnos de los misiles. La situación es así a cualquier hora, es mucho el desgaste, con noches enteras sin dormir".

El profesional contó que junto a sus colegas intenta abocarse a contener a los más afectados en estas horas dramáticas. "Profesionalmente, uno también trata de ayudar a la gente que más lo necesita, la que está muy estresada, a veces deprimida y con dificultades para manejarse en sus hogares. Hay chicos a los que hay que explicarle lo que pasa cada vez que suena una alarma. Lamentablemente, está complicado. Hemos tenidos situaciones tensas pero como esta creo que no. La gente está con miedo".

En otro orden, se refirió a los búnkeres construidos en los últimos años para resistir misiles pesados de fuego directo, refugios con los que no cuentan las construcciones más antiguas de la ciudad. "Últimamente, se obligó a los constructores de edificios a incluir un cuarto de hormigón, con puertas y ventanas reforzadas de hierro, que pueda servir de refugio. Eso protege cuando hay olas expansivas por la caída de un misil, por ejemplo", subrayó.

Y agregó: "En algunas casas hay refugios bajo tierra; hay barrios en los que no hay nada de esto y arman una especie de refugio vecinal, donde la gente tiene unos cinco minutos para dejar su casa y llegar al lugar, que está bajo tierra. Y hay gente que duerme en las estaciones del subte que acaban de construir en Tel Aviv. Pero si el misil te cae directo, como ya ha ocurrido en distintos lugares, lamentablemente nada de todo esto sirve de protección".

En la madrugada del domingo, 15 de junio, un misil iraní impactó contra un bloque de viviendas de 10 plantas, matando al menos a ocho personas y dejando atrapadas a decenas más bajo los escombros. La realidad es dramática y expone a los civiles, tal como describe Meschiany. "Hay bases militares en las cercanías de las ciudades importantes y por supuesto que son objetivos para los iraníes. Por eso estamos bajo riesgo, porque los misiles suelen ser inexactos. Yo no se si le apuntan directamente a civiles, como dice el Gobierno acá. Puede ser que sea así, pero también que se concentren en esas bases de las que hablaba y no den en el blanco. Tengo pacientes que me han contado que por la caída de un proyectil a unos 200 metros, volaron todos los marcos de las puertas y los vidrios de las ventanas. Lo cierto es que cada vez que hay explosiones, mi casa tiembla".

La entrevista completa, en el audio adjunto: