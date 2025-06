Gastón Suso y el Gimnasia de Orfila: "Buscamos un equipo fuerte, sólido pero también que sea protagonista"

En medio de los trabajos de pretemporada, el zaguero de Gimnasia, gastón Suso, aceptó la charla con "El Equipo Deportivo", por la radio La Redonda 100.3, para contar cómo marchan las primeras semanas de trabajo del plantel, con Alejandro Orfila como flamante DT.

Si bien lleva poco tiempo en el club (su llegada se dió en enero de este año, cuando el grupo era comandado por Marcelo Méndez), Suso ya puede dar cuenta del pasado reciente del equipo, con la frustrada experiencia de Diego Flores en el medio.

"La verdad es que con Alejandro entramos en sintonía rápidamente", comenzó diciendo. "Tiene años de experiencia como jugador y también como técnico. Sentimos y vivimos el fútbol de una manera muy parecida, muy pasional. Y creo que por ahí va la cosa: buscamos un equipo fuerte, sólido pero también que sea protagonista. En esa búsqueda estamos".

El defensor central proveniente de Platense, arribó a Gimnasia en condición de libre y firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026. Con seis meses de estancia en el Lobo, hizo una valoración de su aporte al equipo en este tiempo: "Yo vengo de estar tres años de manera ininterrumpida en Platense y sabía que el cambio, al prinicpio, se iba a notar. Algunos de los primeros partidos míos no fueron como esperaba, pero enseguida me acomodé y me reencontré con mi regularidad. Pude ganarme un lugar en el grupo, que para mí era muy importante y acomodar un montón de cosas que conllevan un cambio de club: vivir en otra ciudad, establecer a mi familia acá, buscar un colegio para mis hijos. Son cosas que influyen, y cuando se acomodan se ve reflejado en la cancha, porque yo vivo para el fútbol y para mi familia".

En esa linea, sobre Gimnasia agregó: "Yo había averiguado y sabía al club que venía. Sabía que era un desafío enorme para mí y lo tomé como tal. Y la verdad es que es un club hermoso, con un nivel de pasión impresionante y, para mí, con un potencial de crecimiento enorme".

La entrevista completa, en el audio adjunto: