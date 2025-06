El perfil de Juan José Pérez, posible refuerzo de Gimnasia: "Lo llaman el Messi colombiano, sabemos que es distinto"

Mientras avanza la pretemporada del plantel en Estancia Chica, la dirigencia de Gimnasia intenta concretar la llegada de refuerzos, de cara al Torneo Clausura 2025, que comenzará a mediados de julio.

Se sabe que uno de los jugadores apuntados es el extremo colombiano Beckham David Castro Espinosa. El Lobo pretende tenerlo a préstamo y ya hizo una propuesta en ese sentido, por lo que el club Millonarios, dueño del pase, tendrá que responder.

Sin embargo, en la institución de calle 4 evalúan otras alternativas, por si no llega el jugador cafetero. En las últimas horas, fue ofrecido el volante Juan José Pérez, también colombiano, de 20 años, con último paso por Godoy Cruz.

En diálogo con "El Equipo Deportivo", el representante de Pérez, Gustavo Rodríguez, dio más detalles de su posible llegada al club albiazul. "Pérez no continuará en Mendoza. El 30 de junio ya quedará liberado de ese compromiso. Y fui yo quien lo ofreció a la dirigencia de Gimnasia. Soy fanático del Lobo, en La Plata me conoce todo el mundo, y ya he traído otros jugadores al club", explicó.

Sobre las características del jugador, el representante no dudó en afirmar que "tengo la suerte de trabajar con este chico, que está catalogado como "el Messi colombiano". No les estoy mintiendo, sabemos que es distinto. Los invito a que busquen videos de él y lo vean. Pueden venir a buscarlo del Barcelona o el Real Madrid, pero yo estoy esperando la contestación de Gimnasia. Hay ofrecimientos de otros clubes argentinos, incluso en algún lado salió publicado que ya es jugador de Banfield, pero lo cierto es que yo voy a esperar la respuesta del Lobo, porque quiero que juegue acá".

Por otra parte, Rodríguez habló de los motivos que llevaron al jugador a no querer continuar en el equipo mendocino. "Con andrada, jugó 14 partidos consecutivos, en los cuales fue titular siempre. Después, vino Pedernera y lo puso de extremo por la derecha, que es donde él te hace el desastre. Ha jugado de enganche también porque es tan habilidoso que puede jugar en los dos lados. Pero cuando vino Solari dijo que su sistema de juego no era para el perfil de Juan José Pérez y Tomás Pozzo, y entonces los empezó a poner en el equipo cuando tenía ganas. Ambos jugaron muy poco con él. Por eso tomamos la determinación que no continúe en Godoy Cruz".

La entrevista completa, en el audio adjunto: