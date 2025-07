El incendio de La Plata desde las alturas: el rol de las grúas que facilitaron la tarea de los bomberos

Pasadas 48 horas del incendio desatado el miércoles en Diagonal 77 y 48, que dejó en ruinas al depósito de electrodomésticos que funcionaba en el lugar, además de afectar a construcciones linderas, se siguen conociendo detalles del mega operativo que permitió sofocar las llamas, tras varias horas de arduo trabajo de bomberos y otros operarios.

Por caso, la tarea de más de un centenar de efectivos de distintos cuarteles requirió del apoyo de grúas de gran altura, para poder atacar las llamas en los pisos superiores y en la parte interna del edificio.

"Nosotros recibimos el llamado a media mañana, aproximadamente", contó Eduardo Igolnikow, director de Comunicación de la compañía constructora Blue Comm. "Cuando llegamos a la zona del siniestro, al mediodía, las llamas ya habían disminuido por el trabajo de los bomberos de La Plata y Ensenada, que a esa hora estaba concentrado en la parte interior del depósito. Pero no podían acceder, precisamente, por el calor que aún permanecía. Ante esta situación, es que recibimos el llamado para intervenir", señaló.

En diálogo con La Redonda 100.3, el empresario agregó que "dentro de nuestra flota de camiones grúas, tenemos un Stralis que llega a gran altura, con el cual los bomberos pudieron acceder y llegar con el agua a esa zona del interior del depósito. Es una grúa articulada que permite este tipo de trabajos a muchos metros de altura".

Por otra parte, admitió que no fueron muchas las ocasiones en las que le tocó intervenir en siniestros de la magnitud del registrado esta semana en Diagonal 77 y 489. "Participar en un hecho de esta naturaleza no es habitual. Para nosotros no tiene antecedentes, aunque con la Municipalidad de La Plata tenemos un trato cotidiano y siempre ofrecemos lo que esté a nuestro alcance. Como nosotros hacemos el trabajo de mantenimiento de las luminarias de la Ciudad, tenemos nuestra flota constantemente en movimiento, en la calle, y eso permitió que pudiéramos acudir rápidamente en esta ocasión".

