La industria de La Plata también siente los efectos de la falta de gas: "La situación es alarmante, muy crítica"

El Gobierno nacional dictó la "pre-emergencia energética" de invierno y ordenó cortar la provisión interrumpible de gas natural a industrias y estaciones de GNC, para garantizar el abastecimiento en los hogares residenciales. La medida llega en medio de la intensa ola de frío que azota a gran parte de las provincias argentinas.

La orden se efectivizó a través del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y, de acuerdo a lo explicado por fuentes vinculadas al organismo, es una "maniobra habitual en picos de alta demanda", ya sea en invierno o verano.

Consultada al respecto, Eugenia Ctibor, presidenta de la Unión Industrial del Gran La Plata, no dudó en afirmar que la situación en nuestra región "es muy crítica, es alarmante".

En declaraciones que formuló esta mañana en La Redonda 100.3, afirmó que "esta medida del Gobierno se suma al momento de por sí crítico que está viviendo la industria en particular. Es una variable más en este mal momento. Pero por sobre todas las cosas, marca la falta de mirada a largo plazo que tenemos en la Argentina".

Y agregó: "En las cuestiones estructurales se necesita una planificación correcta para que el país pueda competir. Se habla mucho sobre que hay que estar preparado para competir, un ejercicio que los industriales hacemos puertas adentro, cuidando nuestros costos, buscando la eficiencia en nuestras producciones. Pero si no tenemos la infraestructura o las condiciones para que eso pueda ser posible, es muy difícil exigir ser competitivo cuando, en realidad, no tenés lo básico".

Sobre cuáles serían las medidas que, en el corto plazo, podrían atenuar las consecuencias del menor suministro de gas a las industrias, Ctibor subrayó que no las hay. "No existe la infraestructura necesaria. ¿Cuántos años hace que venimos hablando de esto?. Esto no es nuevo para nosotros. Lamentablemente, dependemos del clima. Es increíble que en una Argentina tan potente falte esta planificación para ordenar y regular el funcionamiento de las industrias. No se puede creer que estemos pendientes de si sube la temperatura o no".

