El club Gonnet, ante el pedido de desalojo: "Vemos que todo el esfuerzo que hicimos por los chicos, se nos va por la borda"

AUDIO.- Hace seis años, la Municipalidad y el ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense avanzaron en una cesión de tierras para la entidad, pero la actual gestión provincial detuvo la operación de regularización. "Unos 1.500 chicos podrían quedarse sin club", lamentó el presidente, Marcelo Lulkin.

19 de Septiembre de 2025 | 10:49

La Sociedad de Fomento Polideportivo Gonnet, un club de fútbol al que concurren unos 1.500 chicos y chicas, podría quedarse sin lugar para la práctica deportiva. La entidad había recibido la cesión de un predio en Gorina en 2019, pero ahora enfrenta un inminente pedido de desalojo.

La historia se remonta a la gestión del exintendente Julio Garro y la exgobernadora María Eugenia Vidal, quienes autorizaron el uso de tierras administradas por el Ministerio de Asuntos Agrarios, en calle 501 y 141. Sin embargo, al cambiar el Gobierno, la Provincia desconoció el acuerdo y promovió un juicio por usurpación.

"En 2019 firmamos un convenio por las tierras donde hoy tenemos nuestro predio deportivo, en 501 y 141", repasó Marcelo Lulkin, presidente de la entidad. "Lo hicimos con las máximas autoridades de ese momento, tanto del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense como de la Municipalidad. Hicimos un acto en el club, vinieron las autoridades, vinieron nuestros chicos, los padres, los integrantes de la comisión directiva. La firma se hizo en la canchita de 7 porque significaba un montón para nosotros dar ese paso. Recibíamos tierras para crecer, que es lo que les falta a todos los clubes como el nuestro. Fue el paso más importante en la historia del club".

En declaraciones que este viernes formuló en La Redonda 100.3, el directivo agregó que "lo que siguió fue tratar de acondicionar el predio. Lo que hicimos fue poner nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, para transformar un depósito de autos abandonados en canchas de fútbol. Y la verdad es que nosotros no tenemos pleno conocimiento de cómo son los trámites que complementar una firma con autoridades del Estado, como en este caso".

Luego, recordó el momento en que comenzaron a llegar las intimaciones. "De golpe, nos encontramos que con el cambio de gestión en la Provincia, comienzan a avanzar en contra nuestro para desalojarnos del predio. Y vimos que todo el esfuerzo que habíamos hecho se nos iba por la borda, nos teníamos que ir de un lugar donde habíamos trabajado mucho para albergar a los chicos. Cuando firmamos el convenio teníamos 600 jugadores, chicos y chicas de 4 a 50 años, y hoy tenemos 1.500. Eso te da una idea de la necesidad que había en el barrio de contar con un lugar para jugar, para recrearse, etc. No entiendo que pasó, no se si es por cuestiones políticas".

Al referirse a los argumentos que esgrime la actual gestión provincial para reclamar el desalojo del predio, Lulkin expresó que "nos dicen que los papeles están mal presentados, que lo que firmamos tiene irregularidades. Son cuestiones que escapan a nosotros. Judicializaron esto como si nosotros fuésemos intrusos y estuviéramos tomando el lugar. Al predio lo usan chicos de toda la Región, ya no solo de nuestro club. No entiendo el por qué del ensañamiento".

La entrevista completa, en el audio adjunto:

