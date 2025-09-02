La dirigente radical Antonella Villa Chiodo es la primera candidata a concejal por el espacio SOMOS en Berisso, de cara a las elecciones municipales del próximo 7 de septiembre.

Actual vicepresidenta del comité local de la UCR y ex edil, Villa Chiodo visitó este martes el estudio de la radio La Redonda para dialogar sobre la recta final de la campaña, sus propuestas legislativas y la situación local bajo la intendencia actual.

"Estamos haciendo una campaña cercana, trabajando mucho en cada barrio, escuchando al vecino y contándole sobre la importancia de que vaya a votar el domingo", comenzó señalando la candidata radical. "Además, le marcamos cuál es el rol del concejal en Berisso. El candidato del oficialismo es el intendente Fabián Cagliardi y nosotros, como oposición, entendemos que somos la única alternativa real a ese espacio".

En principio, Villa Chiodo afirmó que "lo importante de esta elección legislativa es que se nos de más lugares en el Concejo Deliberante, para poder volver a poner en el centro a los problemas de los vecinos, entendiendo cuáles son las prioridades reales en Berisso. La gente pide atender las cuestiones básicas, como la inseguridad o la recolección de la basura, que es un desastre".

Con ese perfil crítico hacia la gestión del jefe comunal actual, agregó que "la ciudad está llena de baches, con más de mil calles de tierra. Ayer todavía teníamos calles inundadas por las lluvias del día anterior, mientras se les da prioridad a cuestiones no tan necesarias, como arreglar las veredas de la Avenida Montevideo, la calle principal de nuestra ciudad. Por eso hablamos de lo importante que es el rol del concejal, que tiene que poner el énfasis en cuáles son las prioridades y donde poner los recursos que llegan desde la Provincia o la Nación".

Sobre los comicios del próximo domingo, Villa Chiodo expresó que "nuestras expectativas son buenas. Cremos que los berissenses se van a acercar a votar, más allá de la decepción que hay por todo lo que está sucediendo con la política a nivel general. Por eso caminamos y hablamos con cada uno, porque somos la única alternativa a los dos extremos que se proponen, que son dos caras de la misma moneda. Los que decían que venían contra la casta y la corrupción hoy demuestran que están haciendo lo mismo que el kirchnerismo. En Berisso también lo vemos. El intendente hace seis años que debe respuestas, no puede hacerse el desentendido ante reclamos vecinales que son básicos: luminarias, recolección de basura, etc. Ni siquiera se piden obras extraordinarias. La gente está cansada de promesas incumplidas".

En tanto, sobre la polarización política entre el oficialismo local y La Libertad Avanza, agregó: "En el Concejo deliberante de Berisso, los ediles de La Libertad Avanza votan todo con los concejales del intendente. Por eso decimos que son las dos caras de una misma moneda, porque más allá de lo que pasa a niver nacional, en Berisso es diferente. Y desde las bancas de la oposición, que tenemos cuatro, todos los proyectos o pedidos de informes que se presentan son ninguneados. Por ejemplo, no sabemos cuántos funcionarios hay en la gestión local ni qué sueldos cobran. Allí radica la importancia de poder contar con más bancas nuestras dentro del Concejo y ejercer nuestro rol de control, más allá de legislar y representar a los vecinos".

