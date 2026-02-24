Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Aseguran que la carne está "recuperando precio" y seguirá subiendo, pese a que aumentó más que la inflación

AUDIO.- Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), habló de los factores que están presionando los precios y qué se espera para el 2026.

Aseguran que la carne está "recuperando precio" y seguirá subiendo, pese a que aumentó más que la inflación
24 de Febrero de 2026 | 11:54

Escuchar esta nota

El precio de la carne otra vez es tema de agenda en la economía cotidiana. Tal como viene informando EL DIA, en menos de dos meses, el precio acumuló un aumento del 30 por ciento.

Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la carne vacuna subió más de 73% interanual, muy por encima de la inflación general. La suba se desarrolló en un contexto de oferta limitada, exportaciones firmes y consumo interno debilitado.

Consultado al respecto, Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), afirmó que "en realidad, son recuperaciones de precios, más que aumentos, porque la carne en los últimos dos años, y podríamos sumarle los dos años anteriores también, aumentó un 70%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor lo hizo en un 140%. Por eso digo que la carne está recuperando precios”.

En declaraciones que este martes formuló en la radio La Redonda 100.3, el dirigente señaló que la caída de stocks y la menor faena explican el fuerte aumento interanual. “Tenemos que tener en cuenta que la producción de ganado es biológica y que depende mucho del clima. En 2023 tuvimos la mayor sequía de los últimos 50 años, y esto generó que en ese año tuviéramos 600.000 terneros menos, porque vaca mal alimentada no ovula y entonces no queda preñada. Esto es biología pura. Al año siguiente, en 2024, hubo tres millones y medio de hectáreas inundadas y eso también generó dificultades alimenticias. La caída en la producción en ese año fue de 300.000 terneros menos. Y en el 2025 pasó mismo. Este panorama es lo que generó los aumentos de precios en los últimos 60 días. La producción de carne es estacional: si aumenta la producción bajan los precios y si disminuye, suben”.

Por otra parte, Schiariti anticipó que el clima de preocupación creciente entre consumidores y comerciantes persistirá, porque se estima que habrá nuevos aumentos. “En principio, el precio de la carne seguirá subiendo hasta que se estabilicen las condiciones climáticas. Todavía no sabemos cómo vendrá este año, dicen que lloverá bastante. Desgraciadamente, anoche se me cayó de la mesa la bola de cristal. Quiero decir es es imposible saber que pasará con el clima. Si llueve mucho, en la Argentina los caminos rurales se vuelven intransitables y es imposible que llegue la hacienda a los mercados de manera normal”.

Y concluyó: “¿Cuánto más subirá? El tope se lo pondrá la gente y su poder adquisitivo, que en este momento no es bueno. Y no olvidemos que con lo que cuesta un kilo de carne vacuna se pueden comprar 4 kilos de pollo o 2 kilos y medio de cerdo. Es difícil hacer una estimación”.

La entrevista completa, en el audio adjunto:

