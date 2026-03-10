Por la guerra en Medio Oriente: "Los precios de los combustibles subirán e impactarán en la inflación"

El conflicto bélico en Medio Oriente sigue poniendo en tensión el precio internacional del petróleo y ya genera interrogantes sobre cómo puede impactar en los precios de los combustibles, que en las últimas horas ya empezaron a moverse hacia arriba en nuestro país.

En ese marco, especialistas del sector energético, empresarios, académicos y referentes del mercado coinciden en que todo dependerá de la duración de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Consultado al respecto, Emilio Apud, ex secretario de Energía de la Nación, afirmó que "si el conflicto se extiende seguramente el precio del petróleo va a subir, no hay escapatoria. Yo no creo que esto se extienda por mucho tiempo más, pero si en una o dos semanas siguen las volatilidades en los precios por el cierre de alguna refinería o el estrecho de Ormuz, acá se reflejará en aumentos en los combustibles y lo harían en la misma proporción en que suba la materia prima".

En declaraciones que formuló este martes en el programa "Inteligencia Artesanal", por la radio La Redonda 100.3, el especialista agregó que "si bien el traslado de precios tiene algfunos atenuantes, lo cierto es que por cada dólar que aumenta el barril de crudo, aumenta entre el 1 y 1,2% el valor del combustible final. Yo no creo que eso se traslade inmediatamente a los surtidores porque, como dije, existen posibilidades de atenuar el impacto porque nosotros no importamos petróleo, usamos el nuestro. Un caso diferente sería el de Uruguay, que compra todo en el mercado internacional".

Por otra parte, Apud remarcó que la suba del crudo afectará los índices de inflación pero también sumará divisas al Estado nacional por su política exportadora de petróleo. "Se sabe que uno de los objetivos del actual Gobierno es el control de la inflación, pero este panorama la va a afectar. De todas maneras, no todo es negativo. Hay cosas positivas, porque entrarán más divisas. Argentina está exportando entre 250.000 y 300.000 barriles diarios y está claro que no es lo mismo venderlos a 70 dólares que a 90 o 100".

La entrevista completa, en el audio adjunto: