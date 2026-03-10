Fanática de Gimnasia y nacida en Berisso, ganó la maratón de las Islas Malvinas: "Esto va mucho más allá que ganar una carrera"

El deporte argentino sumó este domingo una página cargada de simbolismo y emoción en las Islas Malvinas. La corredora Candela Cerrone, oriunda de Berisso y actualmente radicada en Pinamar, se consagró ganadora de la Stanley Marathon, la competencia de 42 kilómetros más austral del mundo certificada por la AIMS.

Bajo condiciones climáticas que pusieron a prueba su resistencia física y mental, Cerrone cruzó la meta con una marca de 3 horas y 14 minutos, logrando no solo un hito deportivo personal, sino un acto de representación nacional en un territorio de profunda sensibilidad para la Argentina.

En diálogo con la radio La Redonda 100.3, Cerrone se mostró conmovida por la experiencia y celebró el triunfo. “Yo todavía sigo conmocionada, medio desbordada por la repercusión que está teniendo esto a nivel nacional. Estamos muy agradecidos. Esto va mucho más allá que ganar una carrera", señaló.

Al respecto, manifestó que "fue una experiencia muy emotiva. Fue muy díficil correrla, no solamente por lo deportivo sino por la parte mental. Me preparé cuatro meses para esto y no sólo a nivel físico. Leí, me instruí, intenté recapitular todo el conocimiento que pudiera para entender aún más a nuestras islas".

Cerrone es profesora de Educación Física y hace muchos años corre maratones, aunque admitió que en esta ocasión las circuntancias fueron especiales: "Hubo muchos condimentos juntos: era una maratón en el Dia Internacional de la Mujer y era la única argentina que estaba participando entre los 60 corredores. Me gusta correr en distintas competencias, a lo largo de todo el país, pero hacerlo acá era sublime".

Un circuito duro y con viento extremo

La carrera presentó un desafío particular para los corredores debido a las fuertes ráfagas de viento y la irregularidad del terreno, factores que suelen caracterizar al circuito de las Malvinas.

A esto se sumó una particularidad reglamentaria: por normas locales, los atletas no pueden competir con insignias nacionales en su indumentaria, por lo que Cerrone participó sin símbolos argentinos.

Ese contexto hizo aún más significativo el cierre de la competencia, cuando la maratonista celebró su logro tras cruzar la meta.