Fanática de Gimnasia y nacida en Berisso, ganó la maratón de las Islas Malvinas: "Esto va mucho más allá que ganar una carrera"

Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%
Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal
Revés por los Cuadernos y Cristina deberá declarar de manera presencial
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
VIDEO.- Última despedida tumbera: “UDT”, el otro ritual que crece en la Región
$4.000.000: crece el pozo del Cartonazo a la espera de nuevos ganadores
“Don Chatarrín” es el más rico del país y desplazó a Marcos Galperin
La Rural discute otra reelección y se calienta la interna por el mando
Indagan a Toviggino en la causa por presunta evasión contra la AFA
Final para una empresa de micros emblemática en el Conurbano
Frenan la Agencia de Migraciones y Diego Valenzuela asume en el Senado
Alak anunció obras en el Coliseo y presentó la temporada 2026
La interna en la UCR bonaerense crece y ya interviene la Justicia
Avanza el cronograma de las elecciones de los decanos de la UNLP
Actividades: almuerzo por el Día de la Mujer, defensa personal para niños, curso de italiano
Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
AUDIO.- Hazaña y memoria: la atleta Candela Cerrone, de 48 años, se impuso en los 42 kilómetros disputados en Puerto Argentino con una marca de 3 horas y 14 minutos, y rindió un emotivo tributo a los caídos en la guerra de 1982.
Escuchar esta nota
El deporte argentino sumó este domingo una página cargada de simbolismo y emoción en las Islas Malvinas. La corredora Candela Cerrone, oriunda de Berisso y actualmente radicada en Pinamar, se consagró ganadora de la Stanley Marathon, la competencia de 42 kilómetros más austral del mundo certificada por la AIMS.
Bajo condiciones climáticas que pusieron a prueba su resistencia física y mental, Cerrone cruzó la meta con una marca de 3 horas y 14 minutos, logrando no solo un hito deportivo personal, sino un acto de representación nacional en un territorio de profunda sensibilidad para la Argentina.
En diálogo con la radio La Redonda 100.3, Cerrone se mostró conmovida por la experiencia y celebró el triunfo. “Yo todavía sigo conmocionada, medio desbordada por la repercusión que está teniendo esto a nivel nacional. Estamos muy agradecidos. Esto va mucho más allá que ganar una carrera", señaló.
Al respecto, manifestó que "fue una experiencia muy emotiva. Fue muy díficil correrla, no solamente por lo deportivo sino por la parte mental. Me preparé cuatro meses para esto y no sólo a nivel físico. Leí, me instruí, intenté recapitular todo el conocimiento que pudiera para entender aún más a nuestras islas".
Cerrone es profesora de Educación Física y hace muchos años corre maratones, aunque admitió que en esta ocasión las circuntancias fueron especiales: "Hubo muchos condimentos juntos: era una maratón en el Dia Internacional de la Mujer y era la única argentina que estaba participando entre los 60 corredores. Me gusta correr en distintas competencias, a lo largo de todo el país, pero hacerlo acá era sublime".
Un circuito duro y con viento extremo
LE PUEDE INTERESAR
"Dejaste de contestarme y decidiste ya no estar acá": la muerte de una jugadora de 16 años conmocionó al fútbol femenino
LE PUEDE INTERESAR
Riquelme proyecta ampliar la Bombonera para 80.000 espectadores
La carrera presentó un desafío particular para los corredores debido a las fuertes ráfagas de viento y la irregularidad del terreno, factores que suelen caracterizar al circuito de las Malvinas.
A esto se sumó una particularidad reglamentaria: por normas locales, los atletas no pueden competir con insignias nacionales en su indumentaria, por lo que Cerrone participó sin símbolos argentinos.
Ese contexto hizo aún más significativo el cierre de la competencia, cuando la maratonista celebró su logro tras cruzar la meta.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí