Las apps de transporte no paran de sumar choferes pero advierten: "Sin regulación, está dejando de ser rentable"

A fines de 2025, el Concejo Deliberante platense comenzó a debatir un proyecto del oficialismo para regular las plataformas de transporte de pasajeros en la Ciudad, pero tras duros cruces en el recinto el tema pasó para 2026 y aún no volvió a entrar en agenda.

Lo cierto es que el crecimiento de las apps sumó miles de choferes, sobre todo en los últimos meses, pero desde el sector advierten que la actividad dejó de ser rentable.

El presidente de la Agrupación de Choferes de Aplicaciones Unidas de la República Argentina (Acaura), el platense Pablo León, señaló que "evidentemente, esta era una salida laboral que en algún momento fue rentable, incluso hubo gente que ha dejado sus trabajos por realizar esta actividad. Pero desde hace un par de años a esta parte, ese crecimiento orgánico ha ido aumentando de manera exponencial. En el último año calculamos que son unos 100.000 los nuevos conductores que se han sumado. Sobre todo en los últimos tres o cuatro meses hemos visto un aumento inusitado de chorefes".

En declaraciones que este lunes formuló en la radio La Redonda 100.3, León sostuvo que "hay varios factores que inciden en esta situación. Por un lado, las empresas bajan continuamente los filtros para el ingreso. No se pide monotributo y se puede trabajar con autos modelos 2002 para acá. Por otro lado, esto se ve desbordado por la situación económica que se vive en el país. Para un desempleado por el cierre reciente de una empresa, esta es la salida laboral más fácil, está al alcance de la mano. Además, se suman aquellos trabajadores formales que no llegan a fin de mes, incluso profesionales, policías, penitenciarios, docentes, que se yo.... hemos visto de todo. Incluso algunos jubilados y estudiantes".

Según León, el crecimiento del sector no se traduce en mejores condiciones de trabajo y, en tal sentido, consideró que es necesaria la regulación de la actividad. "Nosotros somos una agrupación, no somos un sindicato. Nacimos con ese criterio. Intentamos generar mesas de diálogo, como lo hemos hecho acá, en La Plata, con el Municipio, para llevar adelante algún tipo de regulación que ordene un poco esta actividad, cosa que no está pasando".

En esa línea, aclaró que "los proyectos de regulación que impulsa la Comuna se están llevando adelante a espaldas nuestras. Nunca nos han convocado a pesar de los constantes llamados que hemos realizado, porque somos los principales interesados en llegar a una regulación que ordene la actividad para, de esa manera, obtener los mejores beneficios para los conductores".

La entrevista completa, en el audio adjunto: