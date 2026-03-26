La ANMAT bajo la lupa por el fentanilo mortal: "Hallaron deficiencias en los laboratorios y no tomaron ninguna medida"

La Auditoría General de la Nación (AGN) iniciará una auditoría sobre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en relación a los casos de personas damnificadas por el uso del fentanilo contaminado en hospitales.

Así lo dieron a conocer familiares de las víctimas, quienes buscan que se analice la responsabilidad del Estado en el desastre sanitario que dejó, hasta el momento, 173 personas fallecidas y decenas de afectados.

El Dr. Sebastián Busso, abogado de una de las familias de víctimas del fentanilo mortal, se refirió a cuales fueron las deficiencias que exhibió el organismo en el caso. "Durante muchos años la ANMAT fue detectando en este laboratorio en particular, HLB Pharma, y en Laboratorios Ramallo, múltiples deficiencias en la producción de medicamentos. Algunas eran graves y otras no tanto. Pero la más relevante fue la última inspección, realizada en noviembre de 2024, donde se detectaron deficiencias clasificadas como "críticas, de prioridad alta", irregularidades en la trazabilidad y en la fabricación de distintos tipos de ampollas".

En declaraciones que este jueves formuló en la radio La Redonda 100.3, el letrado indicó que "esa fue la inspección previa a la fabricación del fentanilo contaminado. Las inspectoras a cargo del procedimiento comunicaron a sus superiores que el laboratorio debía ser inhibido para la producción de medicamentos inyectables. Fue el momento donde quedó en evidencia la ineficiencia tanto del INAME (Instituto Nacional de Medicamentos) como de la ANMAT".

Al respecto, agregó que "con las familias hemos pedido la indagatoria de Agustina Bisio y Gabriela Mantecón, que eran las administradoras del ANMAT y la INAME, respectivamente, porque esas regularidades detectadas fueron comunicadas por los inspectores y ellas no tomaron ninguna medida. Lo único que hicieron fue publicar una carta de advertencia, algo que hicieron recién en febrero de 2025. Se publicó en la página web de la ANMAT pero ni siquiera se comunicó a los distintos efectores de salud. Resumiendo, la inspección que detecta las irregularidades fue en noviembre de 2024, el fentanilo comienza a producirse en diciembre de ese año, se distribuye y se comercializa en enero de 2025 y la carta de advertencia recién llega a fines de febrero".

La entrevista completa, en el audio adjunto: