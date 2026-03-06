Relatos de la guerra: vive en Los Hornos, viajó a Israel a visitar a su papá y quedó varado en Oriente Medio

Probablemente, sean decenas de miles las personas que han quedado varadas en todo Oriente Medio, a causa del reciente conflicto bélico desatado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Turistas y viajeros de diversa índole que, entre amplias oleadas de cancelaciones de vuelos y cierres del espacio aéreo, se ven obligados a realizar trámites urgentes y combinaciones varias para concretar el tan ansiado regreso a casa.

Entre ellos se encuentra Gustavo Sposob, vecino de Los Hornos, quien junto a su esposa Noelia y su hijo Iván, de 15 años, emprendió, semanas atrás, un viaje hacia Europa e Israel que jamás pensó que tendría serias complicaciones ocasionadas por una guerra.

Cuando el conflicto estalló, el pasado fin de semana, se encontraban cerca de Tel Aviv, donde vive el papá de Gustavo. Sin posibilidades de abordar un vuelo de regreso tras el cierre del espacio aéreo en la región, se vieron obligados a aceptar un servicio de transporte por tierra para salir del país, vía Egipto, a través del desierto del Negev.

Así lo relató este viernes en diálogo con el programa "Inteligencia Artesanal", por La Redonda 100.3. "Estamos en una ciudad que se llama Sharm El Sheik, en Egipto, y ahora que lo pienso, no tengo idea cómo fue que llegamos hasta acá. Nuestro plan original era salir de vacaciones. Visitamos Italia, pero como tengo a mi papá viviendo en Israel y por cuestiones de salud los médicos le aconsejan no viajar, decidimos ir a verlo, aprovechando que desde Europa estábamos más o menos cerca. Ya estando en Tel Aviv comenzó la guerra y se nos complicó para salir".

Sposob admitió que, a partir de allí, se encontraron ante una verdadera situación límite. "Fueron los cuatros días más terribles de nuestras vidas. Estábamos parando en un hostel y eso fue una ventaja, porque pudimos ver cómo se movían otras personas ante las alarmas que iban llegando. Si hubiésemos estados solos en un departamento supongo que nos hubiese sido mucho más difícil. En el hostel había carteles indicando donde estaba el refugio subterráneo antiaéreo, por eso cuando en la mañana del sábado empezaron a sonar las sirenas nos fuimos para allí con lo puesto, incluso descalzos. Nos hicieron descargar una aplicación al teléfono para estar al tanto de los avisos y en ese primer día nos llegaron cerca de 15 alarmas para correr hacia el refugio, algo que la gente de acá toma con muchísima naturalidad y verlos nos sirvió para calmanos un poco. Jamás pensamos que íbamos a pasar por una situación así en nuestra vidas".

Después de varios días de comunicaciones con el Consulado argentino para acceder a información oficial sobre planes de repatriación de los turistas varados, el "rescate" llegó por parte del Gobierno local. "Una noche nos llegó una nota del Ministerio de Turismo de Israel avisando que ponían micros a disposición de turistas extranjeros para salir del país hacia Egipto. Estuvimos toda la noche pensando qué hacer. No era fácil aceptar un viaje de varias horas por un desierto donde, si te llega una alarma, no tenés donde refugiarte. Nos animamos, los hicimos, nos dejaron en la frontera y desde allí, ya en tierra egipcia, nos tomamos un taxi, de noche, para llegar hasta la ciudad donde estamos ahora. Toda la travesía duró 7 horas y cuarto", narró Gustavo aún angustiado.

Finalmente, ya fuera de Israel y superada la peor parte de la odisea, la familia hornense comenzaría hoy el regreso a casa, via Italia. "De acá comenzaremos la vuelta hacia Roma, que es la conexión posible, antes de volver a Buenos Aires. Ya conseguimos los pasajes con dinero prestado por nuestras familias. Si todo sale bien, salimos hoy. Pero ahora, una vez resuelta nuestra salida, necesitamos que algún organismo oficial nos ayude económicamente. Estamos bastante endeudados por todos estos gastos que no pensábamos tener".

La entrevista completa, en el audio adjunto: