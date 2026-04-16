Micros en crisis: empresarios del transporte afirman que pierden $600 "por cada pasajero que sube a un colectivo"

La baja de las frecuencias en el servicio de transporte urbano de pasajeros transita su segunda semana, sin que se vislumbre una solución en el corto plazo. En La Plata, el escenario sigue siendo el mismo desde hace 10 días: larguísimas colas en las paradas, esperas eternas y los horarios ya no coinciden con los que marcan las aplicaciones. Así, crece el malestar entre los usuarios.

En tanto, desde el sector empresario, la postura es firme. Aseguran que la estructura de costos actual es “insostenible” y que la deuda del Estado en concepto de subsidios asciende a los $120.000 millones. Según las prestadoras, el impacto más fuerte proviene del aumento desmedido del gasoil, insumo vital que ha erosionado cualquier margen de maniobra operativa.

Adrián Noriega, vocero de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros expresó este jueves que "estamos en una situación complicada, pese a que algunas usinas informativas del Gobierno se apuraron a decir que luego de la reunión del pasado martes había una solución al conflicto. La realidad es que estamos muy lejos de que eso suceda. De esa manera se confunde mucho a la opinión pública, dando a entender que a partir de una reunión solamente se puede solucionar un problema tan profundo, como lo es el que está instalado en el sistema de autotransporte público de pasajeros, que no es de hoy ni de este Gobierno, sino que viene desde hace unos 10 años aproximadamente".

En declaraciones que formuló en la radio La Redonda 100.3, el dirigente dijo que "este sistema de subsidios data del 2003. Y, en realidad, está mal que lo llamemos así, porque no son subsidios. Son compensaciones. No es acertado decir que el Estado subsidia a las empresas. Lo concreto es que el Estado subsidia al pasajero, que en los últimos 23 años nunca pagó un boleto de colectivo al valor real. Con el paso de los años y de los Gobiernos llegamos al 2023, con un 92% del boleto subsidiado. El pasajero pagaba solo un 8%, una aberración total, algo que no existe en ninguna parte del mundo".

A pesar de que el Estado destina mensualmente cerca de $90.000 millones para cubrir el 65% del costo del boleto, las empresas sostienen que ese monto quedó desfasado frente a la inflación. "Hoy por hoy, el valor real del boleto debería ser $2.100 y, sin embargo, el promedio de los usuarios del AMBA abona $750. El Estado duplica esa cifra con subsidios, para llegar a los $1.500. Esos $600 pesos de diferencia, en promedio, es lo que cada empresa de colectivos viene perdiendo dia por dia, por cada pasajero transportado".

Y agregó: "mantener la política de subsidios es una decisión política que todos los Gobierno han mantenido desde 2003. Lo que nosotros estamos reclamando es poder recaudar el costo real del pasaje, cosa que no se viene dando desde hace mucho tiempo. Este escenario es el principio de la declacle del sistema de transporte público de pasajeros, que está pendiendo de un hilo. El 95% de los transportistas están afectados por esta situación. Son muy pocas las empresas que, hoy por hoy, viven de esto".

La entrevista completa, en el audio adjunto: