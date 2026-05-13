El carnicero de Tolosa que duerme en su comercio para evitar robos: "Si no lo hago, puedo encontrar todo destrozado"

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AUDIO.- Juan Coronel tiene su local en la zona de 520 y 2 bis. Afirma que los hechos delictivos son moneda corriente y que, a pesar de los reclamos, los delincuentes se pasean por la calle con absoluta libertad y a cualquier hora del día.
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La creciente seguidilla de robos, ataques y hechos delictivos que mantienen en alerta a vecinos y comerciantes de Tolosa está motivando medidas inusuales por parte de los frentistas, que intentan evitar nuevos episodios.
Desde la Asamblea Barrial señalaron que la problemática llegó a un punto tan crítico, que “los comerciantes se están tomando el trabajo de dormir montando guardias en sus negocios para evitar los robos ante la falta de presencia policial”.
Juan Coronel es uno de los comerciantes que pernocta en su local para intentar impedir el accionar delictivo. "Todos vivimos inseguros en el barrio y cada uno busca resguardar lo suyo. Mi carnicería es mi vida, yo dependo de esto y en estos momentos hay que quedarse en el local. Si te vas, al dia siguiente podés encontrar todo destrozado", señaló.
En declaraciones que este miércoles formuló en la radio La Redonda 100.3, el comerciante expresó que "a mi me entraron tres veces y al comerciante de al lado como siete veces ya. Por eso ahora con él nos turnamos. Los delincuentes saben cuando nosotros estamos adentro, porque al menor ruido se van. Pero, a la vez, estamos cansados de tener que hacer esto, pero no queda otra. En el último intento de robo, directamente salí a correrlos. Te jugás la vida pero yo vivo de mi negocio y si me roban, ¿cómo hago para cubrir mis gastos?. A uno no le queda otra que defender lo suyo. Si te roban una vez lo soportás, pero cuando ya ocurre tres, cuatro o cinco veces, ni lo pensás, haces lo que sea por defenderte".
En ese marco, denunció que falta presencia policial en el barrio, a pesar los reclamos realizados ante la Comisaría Sexta de La Plata. "Nosotros hemos radicado varias denuncias por los robos. En una ocasión salí corriendo detrás de un ladrón y acá a la vuelta, en 520 y 2 bis, me cruza un hombre en bicicleta que me pide que deje de correrlo. Cuando lo veo me doy cuenta que andaba en una bicicleta que le habían robado a mi hija. Era otro ladrón. Así estamos".
La entrevista completa, en el audio adjunto:
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