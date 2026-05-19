Alerta mundial por un brote de ébola en África: "Está perfecto lo que hizo la OMS, hay que actuar rápido", dijo una experta de La Plata

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado domingo la "emergencia de salud pública de importancia internacional" ante un nuevo brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo y Uganda, luego de que las autoridades sanitarias advirtieran sobre el riesgo de expansión regional del virus.

El brote ya dejó al menos 88 muertos y otros 246 casos sospechosos, especialmente en la provincia de Ituri, en el este congoleño, a más de 1.000 kilómetros de Kinshasa, la capital del país, una región atravesada por conflictos armados, desplazamientos de población y una frágil infraestructura sanitaria.

El ébola es una enfermedad infecciosa grave causada por el virus del mismo nombre, detectada por primera vez en 1976. La OMS alertó que el brote podría ser "mucho más grande" de lo estimado, debido a las dificultades para rastrear contagios y al contexto de inseguridad en las zonas afectadas.

Consultada al respecto, la prestigiosa patóloga pediátrica Marta Cohen, formada en la Universidad Nacional de La Plata y residente en el Reino Unido, subrayó que "está bien que hayamos aprendido y que después de la pandemia ya le prestemos atención a este tipo de episodios. Sabemos que habrá muchas oportunidades de una nueva pandemia, como las que siempre se registran desde que el hombre vive en comunidades, desde hace 10.000 años. Pero ahora tenemos la suerte de contar con tecnología y una entidad como la Organización Mundial de la Salud que puede ayudar a coordinar esfuerzos internacionales, como en este caso".

Galardonada con la Orden del Imperio Británico e integrante de la Sociedad Europea de Microbiología, Cohen destacó que "el ébola no va a llegar a desatar una pandemia", aunque valoró que la OMS haya declarado, el pasado 17 de mayo, la emergencia internacional. "El primer caso fatal seprodujo el 24 de abril pasado aunque trascendió unos días después, y fue causado por una de las tres variantes del virus, una muy rara que se llama Bundibugyo. Si bien es la menos común de las variantes, es la tercera vez que genera un brote: en 2007, 2012 y el actual, pero esta vez lo que llama la atención son los 88 fallecidos en casi 300 casos. Tiene un porcentaje de mortalidad que supera el 40%".

En diálogo con la radio La Redonda 100.3, la patóloga expresó que "seguramente hay más de 300 casos, porque la incubación de la enfermedad lleva tres semanas. Además, los testeos son complicados, no son rápidos como los del COVID. Estos hay que hacerlos en el laboratorio, con cultivos del virus, etc. Por eso es importante la decisión de la OMS, porque va a permitir que la República del Congo y Uganda puedan tener ayuda sanitaria para avanzar con los testeos, porque es obvio que hay que parar el brote. Todavía no ha salido de África y hay que contenerlo. Está perfecto lo que hizo la OMS, hay que actuar rápido".

La entrevista completa, en el audio adjunto: