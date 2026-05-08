Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

La Ciudad

Llaman a participar de una encuesta sobre cómo nos movilizamos los platenses

AUDIO.- El modo en que se desplazan los más de 900 mil habitantes de la región está cambiando. Un dato que dice mucho sobre cómo vivimos, trabajamos y, también, sobre las desigualdades que atraviesan la vida cotidiana. El relevamiento es impulsado por el Observatorio de Movilidad del Gran La Plata.

Llaman a participar de una encuesta sobre cómo nos movilizamos los platenses
8 de Mayo de 2026 | 10:06

Escuchar esta nota

El Observatorio de Movilidad del Gran La Plata del Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construído (IIPAC), que depende de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET, lanzó la Encuesta de Movilidad 2026, con un objetivo claro: actualizar una radiografía clave sobre cómo, cuánto y por qué nos movemos.

La iniciativa forma parte de una línea de investigación sostenida durante décadas por el Instituto, por la Facultad y el ente científico.

Las últimas encuestas mostraron que hay más autos en la calle, más motos, más bicicletas, pero menos transporte público. A eso se suman combustibles caros, frecuencias reducidas y una siniestralidad vial que sigue en niveles altos.

Desde el Observatorio, su directora, la arquitecta Laura Aòn, aclaró que "no tenemos todavía un informe de la situación actual. Lo que estamos promoviendo es la encuesta de este año sobre la movilidad en La Plata, Berisso y Ensenada. Es un trabajo que el Observatorio realiza de manera periódica, desde los años '80, con el propósito de construir esa información: saber cuáles son los patrones de viaje en el Gran La Plata". 

En declaraciones que este viernes formuló en la radio La Redonda 100.3, agregó que "la encuesta anterior la hicimos en el 2020, con un resultado atípico por la pandemia. Antes de eso, se hicieron en 2016, 2013, 2003, 1993 y 1987. Para cada una de esas instancias se relevaron patrones de viaje con el mismo sistema, la encuenta, que es la que estamos realizando ahora una vez más, con el desafío que ahora tenemos mucha más población y una enorme complejidad por la situación de crisis del transporte público".

En ese marco, Aón convocó a la gente a participar de la encuesta on line que está en proceso. "Necesitamos de una amplia participación ciudadana para poder tener una mirada completa de lo que a cada persona le pasa en la Ciudad, conforme al modo de transporte que utiliza, en qué barrio vive, a donde se moviliza cotidianamente o si usa modos alternativos, etc". 

LE PUEDE INTERESAR

Alertan por pared con "riesgo de  derrumbe" y vereda "destrozada" en 56 entre 7 y 8

LE PUEDE INTERESAR

Día Mundial de la Cruz Roja: habrá una jornada abierta con talleres y actividades en Plaza Malvinas

Para acceder a la Encuesta de Movilidad Cotidiana en el Gran La Plata 2026, en el siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU13M-4y1jVQr6kDwffchEhqwdNmVt0hU1VTviz27IQOTK9A/viewform?fbzx=-7993503755554244182

La entrevista completa, en el audio adjunto:

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Denuncian incidentes y agresiones entre alumnos en la Facultad de Psicología de la UNLP

VIDEO.- Alquiló un departamento temporario en La Plata y escapó con televisores, muebles y electrodomésticos

Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos para el fin de semana

A Estudiantes el punto ante Cusco le dio aire para lo que se viene

La Municipalidad demandará a los herederos de Aloise para recuperar casi 250 millones de pesos de la demolición del depósito incendiado

Cuál fue la respuesta de Cristina Pérez tras ser acusada por Adorni de “traición”

VIDEO. La Plata: se metió a un departamento trepando un poste, entró por la ventana y terminó escondido debajo de la cama
Últimas noticias de La Ciudad

Seguidilla de ataques a comercios en el centro platense: detuvieron a uno de los menores acusados

Denuncian incidentes y agresiones entre alumnos en la Facultad de Psicología de la UNLP

Denuncian un bochazo masivo en Derecho de la UNLP y cuestionan a un docente por "las correcciones"

Alertan por un “éxodo docente” en universidades: salarios bajos y reclamos al Gobierno
Deportes
Cómo es la durísima sanción que recibieron Valverde y Tchouameni por parte del Real Madrid
Gimnasia define el once en Abasto: el cambio de esquema que analiza Pereyra para ir a Liniers
Scaloni respira: Otamendi habilitado para el primer partido del Mundial tras el perdón de FIFA
Estudiantes: Gaich retornó a los entrenamientos y el Cacique Medina recupera una variante en ataque para el domingo
Emotivo mensaje: qué dijo Cetré después de renovar su contrato con Estudiantes hasta 2028
Información General
Por el temporal, más de 170 barcos extranjeros buscaron refugio en aguas bajo control argentino
Cambian las reglas para Uber, Cabify y Didi: los 5 requisitos clave para los choferes
La ciclogénesis golpea a la Costa bonaerense: se esperan olas de más de 5 metros
Fentanilo contaminado: hace un año explotaba el escándalo judicial por el desastre sanitario con impacto mortal en La Plata
Ciclogénesis: el temporal golpeó duro en el centro del país
Espectáculos
“Perdonar es divino”: Karina Mazzocco rompió el silencio tras las disculpas de Mariana Fabbiani
Pampita confirmó su separación con Martín Pepa: los motivos que la llevaron a tomar la decisión
Mirtha Legrand recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica otorgada por el Rey Felipe VI
Envidiosa lo más visto de Netflix, se convirtió en uno de los estrenos más fuertes del momento
Shakira presentó Dai Dai, la canción oficial del Mundial FIFA 2026, el video
Policiales
Crece la preocupación por los ataques a piedrazos contra micros y autos en La Plata
VIDEO. La Plata: se metió a un departamento trepando un poste, entró por la ventana y terminó escondido debajo de la cama
Cayó “Mantecoso” en La Plata: allanaron su casa y hallaron armas, vehículos robados y droga
VIDEO.- Alquiló un departamento temporario en La Plata y escapó con televisores, muebles y electrodomésticos
Otra jornada con varios accidentes en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla