Proyecto 101, finalista por la remodelación del Juan Carmelo Zerillo: "Lo que marca la vara es el estadio"

AUDIO Y VIDEO.- Los arquitectos Matías Zoppi y Diego García explicaron su proyecto para la remodelación del estadio de Gimnasia, incluyendo un Polideportivo y una pileta olímpica. "Las bases demandaban un proyecto con una visión más integral del club para poder incorporar actividades que hoy no están, pero el fútbol es el eje", subrayaron.

Diego Manuel García y Matías Zoppi son la cabeza visible de un grupo de arquitectos que le dio forma a uno de los tres proyectos finalistas del concurso de ideas para la renovación del estadio Juan Carmelo Zerillo.

De visita en el estudio de La Redonda 100.3, Matías Zoppi contó que "somos un equipo joven pero no por eso sin experiencia. Hemos participado en proyectos de jerarquía, de gran escala y en concursos a nivel nacional, incluso hemos trabajado en propuestas para otros clubes de Primera División, como el centro Deportivo de Alto rendimiento que hicimos para Racing, en autoría compartida con otro estudio".

Por su parte, Diego García agregó que "siempre es un riesgo participar de este tipo de concursos porque es muy demandante y es una inversión de tiempo y esfuerzo que uno no sabe si va a terminar siendo o no remunerado, porque existe siempre la posibilidad de no ganar. En este caso, las condiciones eran distintas por ser nosotros socios e hinchas de Gimnasia de toda la vida. Por eso, cuando nos enteramos del concurso nos dijimos que teníamos que participar".

Proponen un estadio para 42 mil espectadores (incluye la ampliación techada de la platea Favaloro), una pileta olímpica y un Polideportivo con vista a la Avenida 60. García explicó que "la estrategia principal del proyecto para administrar el acceso de la masa de gente tiene que ver con un sistema de escaleras que lleva a una gran plataforma, elevada a unos cinco metros, desde la cual se ingresa a las tribunas del estadio y también al Polideportivo".

En tanto, Zoppi detalló que "hay zonas gastronónicas y comerciales, que conviven con espacios públicos y otros que dan a una pasante interna, para que funcionen más específicamente los dias de eventos. Incluso, hay un restaurante más privado, con vista a la cancha".

En otro pasaje de la charla con "El Equipo Deportivo", García subrayó que "las bases y condiciones demandaban un proyecto con una visión más integral del club, para poder incorporar actividades que hoy no están. Pero, sin duda, lo que marca la vara es el estadio. Es lo primero que va a evaluar la gente a la hora de examinar los proyectos".

En esa misma línea, Zoppi expuso que "cuando nosotros empezamos a debatir sobre cómo íbamos a diseñar nuestra propuesta, de lo primero que hablamos fue del estadio, de la percepción del bosque, de cómo es esa experiencia única que es ir a la cancha a ver a Gimnasia. Después aparece todo lo demás, esta nueva imágen del bosque, dinámica, funcionando los siete días de la semana para que pueda disfrutar toda la Ciudad".

La entrevista completa, en el audio adjunto: