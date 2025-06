Julio Bárbaro, sobre el apoyo del PJ a Cristina: "La van a saludar porque no tiene más poder, y ella sin poder es simpatiquísima"

El histórico dirigente peronista Julio Bárbaro lamentó la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad.

En diálogo con La Redonda 100.3, dijo que "es triste para un país que un ex presidente vaya preso. Es triste que tengamos este grado de agresividad, entre los que creen en ella y los que festejan que vaya presa. Estamos en una sociedad degradada, entonces el análisis va mucho más allá de Cristina".

En ese marco, renovó sus desacuerdos con la exmandataria por la manera en que lideró al peronismo y la acusó que llevar el partido hacia un declive en su poder territorial. "Yo con ella me peleé mal, fui muy amigo pero la enfrenté mucho. No la quiero y no me voy a inventar amores que no tengo, pero esto que estamos viendo es feo. Cristina fue muy dañina para el peronismo, nos dejó sin interior, sin provincias. ¿Cuántas provincias perdimos desde que Cristina asumió la conducción, hicimos la cuenta? Hasta Santa Cruz perdimos. Ella hizo del peronismo un partido de izquierda. A un partido popular lo convirtió en uno de militantes. Y Cristina no es Lula, no es Mujica".

Bárbaro, conocido por sus posturas críticas, también analizó la reacción de los principales referentes del PJ, tras conocerse el fallo que ratificó la condena de Cristina. "La fueron a saludar porque no tiene más poder, y ella sin poder es simpatiquísima".

Además, envió un mensaje al presidente Javier Milei, al advertir que dentro de unos años puede terminar como la dirigente nacida en La Plata. "Ninguno de los dos acepta la política como grandeza. Solo buscan obedientes. Ni Néstor ni Cristina respetaban a Parrilli, por ejemplo, que era un ser sin palabra, prácticamente. Macri hizo lo mismo, y Milei también lo hace. La política se hace con disidentes, que son rebeldes pero aportan. No hay política con alcahuetes. Y eso es lo que tenemos ahora. Es la decadencia de la Argentina como sociedad".

Y agregó: "Yo nunca me hice rico con la política, y ustedes y yo podemos hacer una lista de 50 dirigentes que sí se hicieron ricos con la política y eso es muy dañino".

