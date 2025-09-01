Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Pablo Nicoletti: "El Gobierno de Milei es un delirio total y optar por el kirchnerismo es mirar hacia atrás"

AUDIO.- De visita en La Redonda 100.3, el presidente de la Unión Cívica Radical platense y candidato a primer diputado provincial de Somos Buenos Aires por la Octava Sección, planteó que la elección del 7 de septiembre "es una oportunidad inédita para discutir los problemas locales".

Pablo Nicoletti: "El Gobierno de Milei es un delirio total y optar por el kirchnerismo es mirar hacia atrás"
1 de Septiembre de 2025 | 09:46

Pablo Nicoletti, actual presidente de la Unión Cívica Radical platense y candidato a primer diputado provincial de Somos Buenos Aires por la Octava Sección electoral, visitó los estudios de la radio La Redonda 100.3, en el tramo final de la campaña con vistas a las elecciones del próximo domingo en el territorio provincial.

Antes de profundizar en las propuestas que su espacio está dando a conocer, Nicoletti admitió que percibe cierta "falta de información" en el electorado. "Creo que no se tiene bien claro que es lo que se vota el 7 de septiembre. En tal sentido, lo primero que hay que recordar es que se trata de una elección separada de la nacional. El próximo domingo, nosotros elegimos representantes por la ciudad de La Plata a la Legislatura de la provincia y concejales. Es la oportunidad que tenemos para plesbicitar la gestión de la Gobernación y de la Municipalidad de La Plata. Y es una oportunidad inédita: desde el regreso a la democracia nunca ocurrió que tuviéramos esta elección a solas, hecho con el cual estoy muy de acuerdo".

Siguiendo en esa línea, argumentó por qué apoyó el desdoblamiento de los comicios. "Los bonaerenses necesitamos discutir que es lo que pasa en la Provincia con la educación, con la seguridad, con la salud. Y lo mismo pasa en el ámbito de la Ciudad. Esta elección separada de la nacional nos permite enfocarnos más en discutir estos temas. Por eso me encantaría que los platenses no se pierdan la oportunidad de ir a votar".

Más adelante, el candidato radical hizo incapié en el perfil de las propuestas de Somos Buenos Aires: "Necesitamos construir una alternativa de sensatez, de sentido común. Creemos que el Gobierno que tenemos a nivel nacional en dos años se va a terminar y no queremos volver al kirchnerismo, no queremos mirar para atrás. Entonces, junto con los gobernadores, como Valdés que ganó ayer en Corrientes, Pullaro o Schiaretti, tenemos que construir esa alternativa, que también tenga valores, que administre el Estado de manera eficiente, que entienda la importancia de la salud pública, de la educación pública y de la obra pública.

En esa línea, profundizó su mirada crítica de la gestión que Javier Milei viene realizando a nivel nacional y de las políticas que implementa el kirchnerismo en el ámbito bonaerense. "Si miramos hacia atrás, con el kirchnerismo, cuando un gobernador tenía la oportunidad de hacer 10 kilómetros de ruta, hacía uno y nueve terminaban en los bolsos de López. Y este Gobierno de Milei es el delirio total porque no cree que tenga que hacer rutas, y tampoco cree en las reglas del Estado. Entonces, hoy por hoy, no sabemos hacia donde vamos. Hay que construir esa alternativa de la que hablo a nivel nacional, y en nuestra provincia debe hacerlo Somos Buenos Aires".

La entrevista completa, en el audio adjunto:

