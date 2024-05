Hernán Reyes, sobre la Ley Bases y el debate en el Senado: "El Gobierno ahora sabe que no puede prescindir de la política"

AUDIO.- El analista político y director de la Consutora Reyes Filadoro repasó el escenario político, con vistas al debate en la Cámara Alta del proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados. El primer triunfo legislativo del gobierno de Javier Milei y la mirada de la ciudadanía sobre el tema.

Tras la aprobación de la Ley Bases en Diputados, el Gobierno festeja una victoria parcial que ahora deberá ratificar en el Senado, donde los números son muy ajustados.

Allí, el kirchnerismo es primera minoría con 33 legisladores y con solo cuatro votos más podría hacer caer el proyecto. De manera que La Libertad Avanza, que cuenta con 7 senadores, necesitará como nunca de un acuerdo con la oposición dialoguista.

Además, si el Senado cambia apenas una coma, el texto deberá regresar a la Cámara Baja, algo que atentaría contra las pretensiones del presidente, Javier Milei, de promulgar la normativa antes de la firma del mentado Pacto de Mayo, prevista para el 25 de este mes en Córdoba.

Para Hernán Reyes, analista político y director de la Consutora Reyes Filadoro, "salvo para las parte involucradas en la negociación, es difícil saber con certeza cómo está el panorama en el Senado", de cara al tratamiento de la Ley Bases. En diálogo con La Redonda 100.3, expresó que "la mayoría de la gente está ocupada en ver cómo subsiste día a día y no está al tanto exactamente sobre qué es lo que se está debatiendo. Aunque sí creo que está mirando a la política en general, y me parece que lo que ha probado el Gobierno con este primer 'éxito' obtenido en Diputados es que no puede prescindir de la política. Necesita de la política para gobernar porque es parte del sistema democrático".

En esa línea, Reyes agregó: "Ya veremos que sucede en el Senado. Por ahora, el Gobierno está teniendo cierto respiro, no solo porque la Ley Bases tiene media sanción, sino porque además la población en general le está dando tiempo. Pero hay que tener en cuenta que ese tiempo se va agotando, porque se van yendo los ahorros, los recursos, y entonces la gestión de Milei va a tener que empezar a mostrar resultados concretos sobre la supuesta recuperación de la economía. Nuevamente, estamos esperando el segundo semestre".

